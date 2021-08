Ammersee

Dießener Alphornbläser spielen bei „Dahoam is Dahoam“

Plus Drei Dießener Volksmusiker sind bei Filmaufnahmen von "Dahoam is Dahoam" im fiktiven Ort Lansing dabei. Im Oktober sind die Szenen im Bayerischen Fernsehen zu sehen.

Von Petra Straub

So etwas passiert den Alphornbläsern der Bläsergruppe Dießen nicht alle Tage. Am Dienstag hatten sie Gelegenheit, bei den Dreharbeiten von „Dahoam is Dahoam“ in Dachau dabei zu sein. Welche Rolle die Dießener Musiker dabei spielten, erzählt Alphornbläser Heinz Sattler dem Ammersee Kurier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

