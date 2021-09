Dießener Fitnessexperten zeigen, wie man lange gesund bleibt

Plus Wer die Muskeln trainiert, tut seinem Körper etwas Gutes. Das hat die Wissenschaft herausgefunden. Drei Dießener Fitnessexperten erklären im Interview die Auswirkungen.

Schon einmal etwas von Myokinen gehört? Dabei handelt es sich um Botenstoffe, die beim Muskeltraining gebildet werden. Das fördert nicht nur Kraft und Koordination. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass Myokine auch vor Krankheiten schützen. Wie das funktioniert und wie das Training aussehen muss, um optimal geschützt zu sein, erklären Simone und Serge Cardinale sowie Michele Bonomo vom Fitnessstudio Ammerfit und FT Box im Interview.