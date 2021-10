Dießens früherer Vizebürgermeister feiert Goldene Hochzeit

Plus Heidrun und Peter Fastl aus Dießen feiern Goldene Hochzeit. Nicht nur die Liebe zur See und zum Segelsport verbindet das Paar seit mehr als 50 Jahren.

„Es war immer unser Ziel, gemeinsam etwas zu schaffen“, sagt Peter Fastl (74) und strahlt. Seine Frau Heidrun (71) sieht das ebenso. Sie haben viel erreicht und gemeinsame Ziele haben sie bis heute. „Wir haben uns ganz selbstverständlich immer gegenseitig unterstützt“, betonen die beiden – und das nicht nur im Privatleben, sondern auch im Berufsleben.