Ein neuer Blitzer für Dießen

Nicht ganz unauffällig ist der neue Blitzer am nördlichen Ortseingang von Dießen.

Plus Am nördlichen Ortseingang von Dießen steht ein neuer Blitzer. Wie lange das Gerät dort stehen bleibt, ist noch unklar.

Von Gerald Modlinger

Ein merkwürdiger schwarzer Kasten steht seit Donnerstag am nördlichen Ortseingang von Dießen auf Höhe der Straße Lachen-Gassenäcker. Er ist unschwer als Blitzer zu erkennen. Der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit setzt seit einiger Zeit auf unbemannte Tempoüberwachungsgeräte, die dann auch länger an einem Ort stehen, erklärt dazu der Geschäftsstellenleiter im Dießener Rathaus, Karl Heinz Springer. Offenbar werde ein solches Gerät nun erstmals auch in Dießen eingesetzt. Wie oft und wie lange das der Fall ist, wisse er nicht. Denn die konkreten Einsatzzeiten und -orte würden auch der Verwaltung nicht bekannt gegeben.

