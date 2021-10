Ammersee

27.10.2021

Endlich wieder große Musik im Marienmünster in Dießen

Plus Die Dießener Münsterkonzerte sind mit einem fulminanten Konzert wieder da: Mit Beethovens Violinkonzert und Haydns Paukenmesse.

Von Andreas Frey

Endlich wieder ein großes Kirchenkonzert, mit Chor und Orchester: Annette Rießner vom Verein der Münsterkonzerte funkelte mit der Rokoko-Pracht um die Wette, als sie am Sonntagabend zum Herbstkonzert in Dießen begrüßen konnte. Die Dießenerin stellte ein Lob voran: Ohne die Vorfreude auf die Zuhörer wäre die Motivation, „nach all den zugesperrten Monaten immer weiter zu musizieren, nicht allzu groß.“

