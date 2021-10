Finning: Feuerwehr ist keine reine Männersache

Plus Während die Gäste des Feuerwehrtags der Frauen in Finning viel über die Einsätze weiblicher Rettungskräfte erfahren, sorgen die Männer für Kaffee und Kuchen.

An diesem Tag war alles anders: Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Finning sorgten für Kaffee und Kuchen, während die Frauen zeigten, was Feuerwehrleute beim Einsatz tun. Sechs erwachsene Frauen und zwei Frauen unter 18 Jahren gehören mittlerweile zur Finninger Wehr.