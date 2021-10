Früheres "Fuchs und Has" in Dettenhofen wird jetzt abgebrochen

Das ehemalige "FuHa" ist bald weg: Das bekannte, frühere Gasthaus in Dettenhofen wird in Kürze verschwunden sein. Was danach dort gebaut wird.

Die Stunden der ehemaligen Gaststätte Hoy (so hieß sie ganz früher) und Fuchs und Has in Dettenhofen sind gezählt. Am Freitagmorgen wurde die Bäume des ehemaligen Wirtsgartens gerodet, anschließend sollte der Abbruch des Wirtshauses beginnen, hieß es an der Baustelle, der Anfang nächster Woche wohl abgeschlossen sein wird.

An der Stelle des früheren Gasthauses werden vier Einfamilienhäuser und ein Doppelhaus errichtet. Laut Immobilieninserat des Anbieters sind fünf Einheiten bereits verkauft. Zu haben ist noch eine Doppelhaushälfte.

"Fuchs und Has" ist jetzt in Unterfinning

Das frühere Wirtshaus "Fuchs und Has" war vor eineinhalb Jahren geschlossen worden. Der Eigentümer hatte dem dort 24 Jahre tätigen Wirt Stephan Wilkening zum 30. April 2020 gekündigt, tatsächlich gingen aber wegen der beginnenden Corona-Pandemie schon einige Woche vorher die Lichter aus. In diesem Jahr eröffnete das "Fuchs und Has" in Unterfinning im früheren Gasthof Jakob unter der Leitung von Rick Hasler und Wilkening neu. (ger)

