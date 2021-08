Ammersee

15:57 Uhr

Fußball: Dem MTV Dießen gelingt ein fulminanter Sieg

Plus Mit einem souveränen Auswärtssieg ist der MTV Dießen in der A-Klasse 5 in die neue Saison gestartet. Außerdem hat sich der Verein für seine Zuschauer etwas Besonderes einfallen lassen.

Von Phillip Plesch

Mit einem souveränen Auswärtssieg ist der MTV Dießen in die neue Saison gestartet. Beim 7:0 (3:0) gegen den SSV Marnbach-Deutenhausen ließ der MTV am Sonntagnachmittag keinen Zweifel am Sieger aufkommen. Dementsprechend gut war die Stimmung bei Dießens Coach Philipp Ropers nach der Partie.

