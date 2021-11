Ammersee

06:55 Uhr

Gemeinde Dießen übernimmt die Integrationsstelle

Ferdinand von Liel verlässt die Asylintegrationsberatung in der Dießener Johannisstraße. Jetzt ist die Marktgemeinde auf der Suche nach einer neuen Fachkraft.

Plus Pädagoge Ferdinand von Liel verlässt die Asylintegrationsberatung, die Arbeiterwohlfahrt überträgt die Aufgabe der Marktgemeinde. Die Stelle ist ausgeschrieben.

Von Uschi Nagl

Der Markt Dießen wird ab dem kommenden Jahr selbst Träger der Asylintegrationsberatungsstelle in der Johannisstraße 17. Der Gemeinderat folgte damit in seiner jüngsten Sitzung einstimmig einem diesbezüglichen Antrag der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Dießen. Hinzu kommt, dass der derzeit zuständige Mitarbeiter der Asylintegration, der 28-jährige Sozialpädagoge Ferdinand von Liel, sich beruflich neu orientieren wird. Deshalb sucht die Gemeinde nun in kommunaler Personalverantwortung ab Januar 2022 eine neue Fachkraft für die 30-Stunden-Stelle.

