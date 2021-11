Geschnitzte Figuren von Peter Pongratz im Uttinger Raum B1

„Der Alte Peter und seine Welt" heißt die adventliche Ausstellung im Uttinger Raum B1, die Schnitzereien von Peter Pongratz zeigt.

Im Raum B1 ist im Advent „Fenstergucken“ angesagt. Zu sehen: Peter Pongratz, der „Alte Peter“ und seine Welt. In seiner Freizeit schnitzte der Großvater des Finninger Goldschmieds Peter Michael Scholz, Peter Pongratz, Figuren. Die sind im Uttinger Raum B1 ab dem 1. Advent zu sehen. Jede Woche wird eine andere Figurengruppe ausgestellt.

Zur Geschichte: Der Großvater des Finninger Goldschmieds Peter Michael Scholz, Peter Pongratz, wurde am 29. Juni 1890 in München geboren. Er war verheiratet mit Elisabeth, mit der er vier Kinder hatte und Schlosser bei der Reichsbahn und wohnte in einem der Reichsbahnhäuser am östlichen Ring. Gestorben ist er am 11. April 1973 in München.

Die Schnitzarbeiten entstehen in der Freizeit

In späteren Jahren wurde der Großvater von Peter Michael Scholz von allen der „Alte Peter“ genannt. Vielleicht lag es daran, dass in dieser Familie traditionsgemäß alle männlichen Erstgeborenen Peter hießen; aber sicherlich auch darin begründet, dass er genauso ehrlich und aufrecht dastand wie der „Alte Peter“ in München. So jedenfalls habe das der Enkel als Kind empfunden.

Noch etwas habe ihn an seinem Großvater fasziniert, sagt Scholz: „Er schnitzte in seiner Freizeit Figuren, die all das verkörperten, was er in seiner Umgebung vorfand und was ihn ausmachte. Das gab ihm Zufriedenheit und das Gefühl, dass er in einer Welt lebte, die zu ihm gehörte.“

Wahrscheinlich waren das für Peter Michael Scholz die entscheidenden Impulse, später das Goldschmiedehandwerk zu erlernen, und nicht, wie sein Vater, Jurist zu werden. Er habe sich sehr gefreut, dass ihm sein Vetter vor einiger Zeit eine Kiste anlieferte, in der er all diese Figuren vorfand, die jetzt gezeigt werden – in gutem oder im verletzten Zustand.

Mit jeder Figur werden bei Peter Michael Scholz Erinnerungen wach

Mit jeder Figur, die Peter Michael Scholz in die Hand genommen habe, sei auch sein Großvater Stück für Stück aus der Kiste gekommen. Zum Schluss seien alle wieder lebendig gewesen, der Großvater samt seinen Figuren und er mit seinen wunderbaren Erinnerungen an ein Stück heile Welt. Und nun freue sich Scholz, dass er das mit den Fensterguckern vom Raum B1 teilen dürfe.

Jede Woche, ab dem 1. Advent am Sonntag, wird eine neue Gruppe zu sehen sein: Die „Flaschenhüter“, „gut trainiert und sportlich samma“, „Handwerksleut“, das „weihnachtliche Dorforchester“, „Prost Neujahr und auf eine neue Runde“. Sie werden bis über Neujahr gezeigt und in Gruppen zusammengefasst, die wöchentlich wechseln.

Jede Woche eine andere Figurengruppe

Zu sehen sind die Figuren im Raum B1 am Uttinger Bahnhofplatz ganztägig und am Abend mit Beleuchtung ab Sonntag, 28. November, bis 15. Januar.