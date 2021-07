Ammersee

17:44 Uhr

Gibt es heuer in Raisting wieder einen Kirchta?

Bei den Vorstandswahlen des Heimat- und Trachtenvereins Raisting-Sölb werden (von links) Alfred Müller, Maria Müller, Christine Müller, Lotte Weißenbach und Marion Richter in ihren Ämtern bestätigt.

Plus Der Heimat- und Trachtenverein Raisting-Sölb möchte wieder Veranstaltungen durchführen. In den Ferien soll es einen Kochkurs für Kinder geben. Was noch geplant ist.

Von Alfred Schubert

„Es ist die erste richtige Veranstaltung nach langer Zeit“, so der Vorsitzende Roland Happach bei der Begrüßung der 36 Mitglieder, die dieser Tage in den Gasthof Zur Post zur verspäteten Hauptversammlung des Heimat- und Trachtenvereins Raisting-Sölb gekommen waren. Nur die Jugend blieb seit der Versammlung im Januar 2020 aktiv.

