Ammersee

07:07 Uhr

Hier lagert das Schondorfer Trinkwasser

Roland Haberl ist der Schondorfer Wassermeister, der sich im und am neuen Hochbehälter in Schondorf bestens auskennt.

Plus Am Tag des offenen Hochbehälters können sich Interessierte nicht nur die neuen Edelstahltanks „An der Aussicht“ anschauen, es gibt auch Einblicke in eine Fledermausbehausung.

Von Ulrike Reschke

Was verbirgt sich eigentlich hinter den beiden scheunenartigen Gebäuden „An der Aussicht“, in unmittelbarer Nähe des alten Hochbehälters? Die Antwort: die neuen Hochbehälter des Zweckverbands der Wasserversorgungsgruppe Ammersee-West. Detailliert beantwortet wird diese Frage, die Spaziergänger oft stellen, wenn sich am 2. Oktober die Türen des nicht mehr ganz neuen Baus für Besucher öffnen, sagt Wassermeister Roland Haberl. Der Komplex aus zwei Gebäuden steht markant, aber nicht störend, in der Landschaft und ist von Westen gut zu sehen. Einzelne, um 90 Grad gedrehte Lattungsfelder und Edelstahlprofile gliedern die großflächige Holzfassade der beiden spiegelverkehrt errichteten Baukörper.

