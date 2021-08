Im Bauernhofmuseum Jexhof gehen Kinder auf Zeitreise

Im Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising wird in den nächsten Wochen für Klein und Groß viel geboten. Unter anderem wird ein Klassiker aus der Stummfilmzeit gezeigt.

Im Bauernhofmuseum Jexhof im Schöngeising (Landkreis Fürstenfeldbruck) ist das Ferienprogramm 2021 gestartet. Am Sonntag, 15. August, heißt es für Schulkinder zwischen sechs und 12 Jahren von 14 bis 16 Uhr wieder „Um Zwei dabei“ – dieses Mal mit dem Thema „Räuber“. Eine Anmeldung beim Jexhof ist unter der Telefonnummer 08153/93250 erforderlich. Für Erwachsene gibt es um 15 Uhr eine offene Führung mit dem „Jexhofer“.

Um Langeweile vorzubeugen, ist die kommenden Wochen noch einiges mehr an Ferienprogramm geboten, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Dienstag, 10. August, können Kinder von sechs bis zehn Jahren beim Programm „Duftende Schönheiten“ in der Zeit von 10 bis 12 Uhr aus einfachen Kernseifen duftende Kreationen herstellen.

Waschen wie früher

Am Mittwoch, 11. August, wird zwischen 10 und 12.30 Uhr die Aktion „Waschen wie früher“ angeboten. Schulkinder erleben dabei laut Pressemitteilung, wie aufwendig früher das Waschen ohne Waschmaschine war. Unter dem Motto „Alte Kinderfilme: Pat und Patachon“ können Erwachsene und Kinder zusammen einen Klassiker aus der Stummfilmzeit am Jexhof erleben. Der Film wird am Montag, 16. August, ab 14 Uhr gezeigt.

Weiter geht es am Dienstag, 17. August. Für Kinder zwischen acht und zehn Jahren heißt es dann zwischen 10 und 12.30 Uhr „Wir bauen eine Camera Obscura“.

Zum Sommer gehört Eis. Das können Kinder ab sechs Jahren beim Ferienprogramm „Eis“ am Mittwoch, 18. August, von 10.30 bis 13 Uhr oder von 14.30 bis 17 Uhr herstellen.

Kindheit auf dem Bauernhof

Wie Kinder früher auf einem Bauernhof lebten, zeigt nach Angaben aus dem Jexhof-Bauernmuseum das Ferienprogramm „Als Oma noch klein war – Kindheit auf dem Bauernhof“ am Mittwoch, 25. August, von 10 bis 13 Uhr.

Am Freitag, 27. August schließlich, können Schulkinder ihr Talent als Instrumentenbauer unter Beweis stellen. Von 10 bis 13 Uhr wird die Aktion „Trommel bauen“ und von 14 bis 17 Uhr „Naturtonflöten bauen und gestalten“ angeboten. Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es im Internet. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung bei der Museumsverwaltung im Landratsamt Fürstenfeldbruck erforderlich. Entweder telefonisch unter der Nummer 08141/519205 oder per E-Mail an jexhofverwaltung@lra-ffb.de.