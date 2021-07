Ammersee

17:11 Uhr

In Holzhausen findet eine berühmte Opernsängerin ihre letzte Ruhe

Auf dem Künstlerfriedhof in Holzhausen bei Utting hat Claire Watson (ihre letzte Ruhe gefunden. Sie starb am 16. Juli 1986.

Plus In Holzhausen hat Claire Watson ihre letzte Ruhestätte. Heute ist ihr 35. Todestag.

Als junge Frau Anfang 30 traf die in New York lebende Claire Watson (geboren am 3. Februar 1924), eine für die damalige Zeit äußerst ungewöhnliche Entscheidung: Sie verließ ihren Ehemann und die drei minderjährigen Kinder, um in Europa ihre künstlerische Laufbahn als Opernsängerin weiterverfolgen zu können. Nur ihre jüngste Tochter nahm sie mit. Am 16. Juli 1986 starb Claire Watson. Sie wurde auf dem Friedhof im Uttinger Ortsteil Holzhausen beigesetzt. Der Ammersee Kurier erinnert zum Todestag der Sopranistin an sie.

