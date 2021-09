Ammersee

19:06 Uhr

In Pähl soll es Schilder mit Hausnamen geben

Plus Der Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl bringt ein neues Heimatheft über Hausnamen heraus. Zudem sollen Schilder die Geschichte unvergessen machen.

Von Petra Straub

Wie hat Pähl früher einmal ausgesehen? Wo standen die Höfe und Handwerksbetriebe und welchen Brotberuf übten die Bürger aus? Hausnamen geben auch Generationen später noch über die einstigen Bewohnerinnen und Bewohner Auskunft. Der Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen ist all den Fragen nachgegangen und ermöglicht in der neuen Folge von „Geschichte und Geschichten“, in der es um Hausnamen geht, eine interessante Reise in die Vergangenheit. Um den wertvollen Wissensschatz für die Zukunft zu erhalten, zieht der Verein in Erwägung, Häuser mit entsprechenden Hausnamensschildern zu versehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

