Ammersee

vor 42 Min.

In der alten Molkerei in Pähl gibt es schicke Möbel aus Antikholz

Antikes Holz in historischen Räumen. In der alten Molkerei von Pähl, dem ältesten Gebäude im Ort, kommen die Objekte und Möbel besonders gut zur Geltung.

Plus Der gebürtige Uttinger Thomas Brouwers hat sich der Schreinerkunst verschrieben. Anfangs war er in der Baubranche tätig. Jetzt fertigt er in Wielenbach Unikate aus antikem Holz, die er in Pähl ausstellt.

Von Petra Straub

Flüsse treten über die Ufer und zerstören ganze Siedlungen. Brände richten riesige Wälder zugrunde. Und die Corona-Pandemie schränkt den Konsum zeitweise zwangsläufig ein. Das fördert ein Umdenken in der Gesellschaft. Viele haben das Bedürfnis, sich auf das Wesentliche zu besinnen und etwas für die Umwelt zu tun. Das geht auch Thomas Brouwers aus Pähl so. Der Zimmermann und Schreiner hat sich vor ein paar Jahren abgewendet von der üblichen Arbeit einer Zimmerei und ist dazu übergegangen, antikes Holz in schicke Möbelstücke zu verwandeln und so einer neuen Nutzung zuzuführen.

