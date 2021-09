Ammersee

Kuchenfee verwöhnt Naschkatzen am Ammersee

Sabine Frey ist Kuchenbäckerin aus Leidenschaft. Am Wochenende kann man ihre Kreationen in Dießen direkt am See genießen.

Plus Sabine Frey aus Polling backt für das Strandhotel SüdSee in Dießen. Ihre Kuchenträume sind nicht nur ein Genuss. Was das Besondere an ihren süßen Kreationen ist.

Von Petra Straub

Wenn Sabine Frey Mehl, Zucker und Butter mischt und den Knopf ihrer roten Küchenmaschine drückt, ist sie in ihrem Element. Dann entstehen süße Köstlichkeiten mit frischen Früchten, Sahnefüllung und Baiser-Toping, die die Besucher im Strandhotel SüdSee in Dießen bestenfalls mit einer frisch gebrühten Tasse Kaffee auf der sonnigen Terrasse genießen. Schon als Kind half die 49-Jährige gerne in der Küche mit. Heute ist sie mit ihren selbst gemachten Backwaren nicht nur am Ammersee bekannt.

