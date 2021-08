Martin Gensbaur zeigt in Dießen "Kunst und Wirklichkeit"

Der Dießener Maler Martin Gensbaur stellt im Pavillon der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst neue Werke aus. Dabei stellt er Kunst und Wirklichkeit gegenüber.

Für jene, der den Unterschied zwischen Kunst und Wirklichkeit kennenlernen möchten, bietet sich ein Besuch des Pavillons der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst in den Dießen Seeanlagen Gelegenheit. Der Maler Martin Gensbaur zeigt dort ein Gemälde aus seiner aktuellen Serie mit dem Titel „see“.

Er bezieht sich mit den Arbeiten seiner Serie auf einen Satz des Schriftstellers Martin Walser aus dessen Roman „Ehen in Philippsburg“. Walser verfüge über genug eigene Erfahrungen, dass „seine von der Wirklichkeit ermöglichten Erfindungen den oder jenen wie eigene Erfahrungen anmuten“. So genügt im Pavillon am See schon ein kurzer Schritt vor die Tür, um Kunst und Wirklichkeit direkt miteinander zu vergleichen.

Übereinstimmungen mit realen Personen sind möglich

Übereinstimmungen mit realen Orten, lebenden Personen oder deren Haustieren seien denkbar, so der Künstler in der Pressemitteilung. Doch unterlägen diese dem Zufall und der künstlerischen Freiheit. Es gebe Stimmen, die das Bild im Format 80 mal 80 Zentimeter mit einer Schönen im Tretboot und einer Rückenfigur mit Hund bereits jetzt zu einem „Ammersee-Klassiker“ erklärten.

Nach langer Pause und zwei ausgefallenen Töpfermärkten komme langsam wieder Leben in die Seeanlagen und in den Pavillon der Kunst und des Kunsthandwerks. Dieser hat täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 15. August, Mariä Himmelfahrt ist ein Kunsthandwerkermarkt in Vorbereitung, bei dem der Pavillon in eine „Kunst-Markt-Halle“ verwandelt werden solle, so Gensbauer. (ak)

