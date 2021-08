Müssen Dießens MTV-Damen ihre Ziele niedriger stecken?

Steffi Köhler und Caro Bader scheiden aus der Landesliga-Damenfußballmannschaft des MTV Dießen aus. Vor dem ersten Spiel gegen Gilching schraubt Trainer Nico Weis seine Erwartungen etwas herunter.

Die MTV-Fußballdamen starten in die Saison. Nach insgesamt sieben Abgängen und dem damit verbundenen Verlust von Leistungsträgerinnen wie Steffi Köhler und Caro Bader sowie dem überraschenden Last-Minute-Abgang von Celina Costantini ist klar, dass Coach Nico Weis und sein Team eine Herkulesaufgabe erwartet.

Insgesamt vier Neuzugänge schnüren künftig die Schuhe für die Landesliga-Frauen. Torhüterin Larissa Müske (19) wohnt in Aubing und kam vom BOL-Absteiger SV Rot-Weiß Überacker. Luisa Pendl (19) und Julia Stapff (27) spielten in der vergangenen Saison noch in der Freizeitliga beim TSV Finning, zu beiden Spielerinnen hatte Coach Weis schon länger Kontakt und freut sich, dass die beiden nun den Weg zum MTV Dießen gefunden haben.

Neue Spielerinnen müssen sich an das Landesliga-Niveau gewöhnen

Vom SV Fuchstal schloss sich Anna-Lena Bauer (17) dem MTV an. Für die 17-jährige Theresa Kuhn, die von den TSV-Gilching-Juniorinnen an den Ammersee wechselte, kam der Schritt in die Landesliga zu früh, sie verabschiedete sich bereits nach dem Duell mit Bayernligist FC Stern wieder aus der Mannschaft.

Höhepunkte der sechswöchigen Vorbereitung waren das Fußballfest anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Damenmannschaft in Dießen mit dem Heimspiel gegen den Verbandsligisten aus Heidenheim und das dreitägige Trainingslager in Biberwier in Tirol. „Die Mannschaft hat schnell zusammengefunden, die Stimmung im Team ist super, es macht riesig Spaß, mit den Mädels zu arbeiten“, schwärmt Coach Nico Weis. „Aber wir wissen, dass wir sehr viel Qualität verloren haben und wir unsere Ansprüche herunterschrauben müssen. Die Mädels werden Zeit brauchen, sich an das hohe Niveau in der Landesliga zu gewöhnen.“ Entsprechend zeigten sich auch die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen. Mit dem 1:1 in Anhausen und der 2:4-Niederlage gegen den FFV Heidenheim war der Trainer sehr zufrieden, bei der 0:8-Niederlage beim FC Stern zahlte das junge Team allerdings jede Menge Lehrgeld.

Torjägerin Andrea Bichler in Topform

Am Wochenende gab es einen 3:1-Erfolg beim Bezirksoberligisten FC Loppenhausen. In Topform präsentierte sich einmal mehr Torjägerin Andrea Bichler, die in vier Vorbereitungsspielen gleich fünf Mal traf. Ein großer Wermutstropfen war die Verletzung von Kapitän Maria Breitenberger im ersten Spiel gegen den SV Anhausen, mit ihr fehlte dem Coach die Schlüsselspielerin in der Zentrale.

Am vergangenen Sonntag stand Kapitänin Breitenberger aber schon wieder auf dem Platz. Am Sonntag, 29. August, 16 Uhr empfängt der MTV nun zum ersten Pflichtspiel 2021 den Ligakonkurrenten aus Gilching im Verbandspokal, in der Woche darauf, am 4. September, startet dann die Landesligasaison mit einem Heimspiel gegen den TSV Murnau. (ak)