Nach Überholmanöver 400.000 Euro Schaden bei Unfall in Utting

Ein Sportwagenfahrer überholt bei Utting ein anderes Auto. Dann gerät der Luxuswagen außer Kontrolle.

Es dürfte der bislang teuerste Verkehrsunfall in diesem Jahr am Ammersee-Westufer sein: Am Sonntagabend ist bei Utting bei einem missglückten Überholmanöver ein Sachschaden von rund 400.000 Euro entstanden, berichtete die Dießener Polizei am Montagmorgen.

Gegen 19.20 Uhr war ein 44-jähriger Mann aus Schondorf am Ammersee mit seinem Firmenwagen, einem Porsche GT2 RS, auf der Staatsstraße von Utting in Richtung Schondorf unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortsausgang wollte er einen mit seinem Skoda Octavia vor ihm fahrenden 57-jährigen Musiker aus München überholen. Als die beiden Fahrzeuge etwa auf gleicher Höhe waren, brach das Heck des 700-PS-Porsche aus, kollidierte mit dem Skoda und beförderte diesen von der Fahrbahn, so die Polizei weiter.

Der Porsche selbst wurde seitlich an einen Baum geschleudert, während der Skoda in den Sträuchern der Böschung zum Stehen kam. Die Schadenshöhe geht fast ausschließlich auf das Konto des Porsches, so die Polizei, der Skoda habe nur noch einen Zeitwert von knapp 10.000 Euro gehabt.

Der Porsche-Fahrer wird leicht verletzt

Ansonsten ging der Unfall glimpflich aus. Lediglich der Fahrer des Sportwagens wurde – und das auch nur leicht – verletzt. (ak)

