Ammersee

vor 49 Min.

Pähl: Umstrittenes Ammerweg-Gutachten

Plus Im Pähler Gemeinderat gehen die Meinungen darüber auseinander, was im Bebauungsplan am Ammerweg in Fischen festgeschrieben wird und was nicht.

Von Alfred Schubert

Am Ammerweg in Fischen soll mit einem Bebauungsplan die Nachverdichtung ermöglicht werden. Damit will der Gemeinderat zum Flächensparen beitragen. Gegen die Stimmen von zwei Räten war bereits früher beschlossen worden, größere Baufenster in den Plan einzutragen.

