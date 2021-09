Ammersee

06:31 Uhr

Schöner warten am Weilheimer Bahnhof

Plus Die Deutsche Bahn plant in Weilheim Maßnahmen zum Klimaschutz und will den Aufenthalt für Reisende attraktiver machen. In Utting sind die Erneuerungen schon abgeschlossen.

Von Sabine Vetter

Der Bahnhof in Weilheim hat es dringend nötig: Doch an seiner Modernisierung und Verschönerung wird schon gearbeitet. Noch in diesem Jahr soll alles perfekt sein. Die Station profitiert von einem bundesweiten Sanierungsprogramm für Bahnhöfe. Eine Fahrrad-Servicestation bei den zweistöckigen Stellplätzen gibt es schon und erfreut sich reger Nutzung. Zudem wurden inzwischen energieeffiziente Thermofenster in der Eingangshalle installiert. Aber dabei soll es laut Presseinformationen bei Weitem nicht bleiben.

