Ammersee

vor 29 Min.

Senta Berger und Michael "Bully" Herbig treffen sich zum Filmgespräch in Tutzing

Vor dem Filmgespräch am See in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing trafen sich Schauspielerin Senta Berger und Schauspieler Michael „Bully“ Herbig im Rosengarten.

Plus Die Schauspielerin Senta Berger und der Schauspieler Michael „Bully“ Herbig geben in der Akademie für Politische Bildung Einblicke in ihre Branche. Warum sie auch in Corona-Zeiten an die Zukunft des Kinos glauben.

Von Sibylle Reiter

„Postpandemische Perspektiven: Wohin mit Film und Kultur?“ – das Fünf Seen Filmfestival lud zum achten Filmgespräch am See in die Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Senta Berger und Michael „Bully“ Herbig, zwei bekannte Größen der Branche, stellten sich den Fragen von Sylvia Griss, Leiterin der Redaktion Kultur Aktuell im Bayerischen Rundfunk.

