So könnte der Lech bei Lechbruck in Zukunft aussehen

Der Lech soll in einen naturähnlichen Zustand gebracht werden. Das fordert der Bund Naturschutz im neuen Zukunftsprogramm „Lech 21“. Was sich ändern muss, um für den Klimawandel gerüstet zu sein.

Deiche verlegen, Staumauern zurückbauen, Auen anbinden und Biotope vernetzen. Der Bund Naturschutz (BN) fordert den Freistaat Bayern auf, ein Zielkonzept für einen lebendigeren Lech aufzustellen. Bei einer Online-Pressekonferenz mit regionalen Kreis- und Ortsgruppen zeigte der BN Vorschläge für Entwicklungsmaßnahmen an dem Fluss. Bis Ende Juni war die Öffentlichkeit aufgerufen, im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie Ideen einzubringen.

Der durch Schwaben und Oberbayern fließende Lech zählt laut einer Pressemitteilung des BN „zu den am stärksten verbauten und veränderten Flüssen in Bayern“. Der Verein möchte den Lech wieder in einen naturnäheren Zustand versetzen. Dazu hat er das Zukunftsprogramm „Lech 21“ entwickelt. Das Programm enthält zahlreiche Vorschläge, wie trotz der intensiven Energiegewinnung durch Wasserkraftwerke am Lech die Natur wieder mehr Raum und der Fluss mehr Dynamik bekommen kann.

Jahrhundert-Aufgabe für den Freistaat Bayern

„Einer der zentralen Punkte ist die nötige Verbesserung der sogenannten Geschiebedurchgängigkeit, des Weitertransportes von Kies durch die Strömung“, erklärt Dr. Christine Margraf, stellvertretende Landesbeauftragte und Gewässerexpertin des BN. Derzeit blockierten die vielen Staumauern der Kraftwerke das Geschiebe. In der Folge habe sich der Lech stark eingetieft und die enorme, von Kiesumlagerungen abhängige Lebensraumvielfalt, sei stark zurückgegangen. Ein zweiter zentraler Punkt des BN ist die Reaktivierung von Auen. Denn ein hoher Anteil der Flussauen sei durch Deiche vom Lech abgeschnitten, zahlreiche Biotope hätten durch Verbauungen, Flächenverluste und den Verlust der für Fluss und Aue lebenswichtigen Dynamik stark an Wert verloren.

Wenn Konzessionen auslaufen, sollen Staustufen weichen

„Es gibt viele Möglichkeiten, mehr Dynamik und Leben in den ehemaligen Wildfluss Lech zurückzubringen. Licca liber ist ein gutes Beispiel. Aber der Lech braucht ein Gesamtkonzept, das deutlich anspruchsvoller ist als die bisherigen staatlichen Planungen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Insbesondere fordern wir, die großen Chancen zu nutzen, die sich mit dem Auslaufen von Konzessionen für Staustufen ab 2034 ergeben. Die Staatsregierung muss jetzt damit anfangen, diese Chancen in einem Zukunftskonzept aufzuzeigen. Nach Jahrzehnten der Verbauung mit dramatischen Verlusten müssen nun Jahrzehnte zur Stärkung der Natur durch mehr Dynamik und mehr Raum folgen“, so Margraf. Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels, der die Flüsse durch Erwärmung des Wassers und zunehmende Extreme von Hoch- und Niedrigwasser besonders negativ trifft, sei die Renaturierung von Flüssen eine zentrale Aufgabe zur Stärkung der Anpassungsfähigkeit.

So sieht der Lechstausee in Lechbruck aktuell aus. Der Bund Naturschutz fordert weniger Regulierung, etwa durch die Anbindung von Auen und die Vernetzung mit Lebensräumen entlang des Flusses. Foto: Bayerische Vermessungsverwaltung

Davon profitierten auch die Lech-Anwohner. „Unser Konzept sieht in diesem Zusammenhang einen teils massiven Umbau von Wasserkraftwerken und Staumauern vor. Das passiert nicht von heute auf morgen, wir müssen aber jetzt die Weichen für diese Jahrhundertaufgabe stellen“, ergänzt Thomas Frey, BN-Regionalreferent. Basis für die Vergabe neuer Konzessionen für die Wasserwirtschaft müsse ein klar formuliertes, staatliches Zielkonzept für den Lech sein, fordert der Bund Naturschutz. „Dieses Zielkonzept wird einen Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen finden müssen: Naturschutz, Energieerzeugung, Hochwasserschutz und Freizeitnutzung“, so Frey weiter.

Der Lech ist eine Biotopbrücke von den Alpen zur Alb

„Dazu gehört auch, die Auen wieder an den Fluss anzubinden und die Lebensräume entlang des Flusses wieder miteinander zu vernetzen“, so Margraf. Denn der Lech habe eine ganz besondere Funktion für den Biotopverbund, er gelte als „Biotopbrücke Lech“ zwischen den Alpen und der Fränkischen Alb. Auch für den europäischen Biotopverbund „Natura 2000“ sei der Lech von großer Bedeutung. „Doch die Bestandsaufnahmen zeigen deutlich, dass viele Biotope in schlechtem Zustand sind und dringend Maßnahmen zur ökologischen Verbesserungen umgesetzt werden müssen.“

Hintergrund: Die europäische Wasserrahmenrichtlinie von 2000 und die europäische Naturschutz-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie von 1992) verpflichten den Freistaat Bayern, den sogenannten „günstigen“ Zustand zu erreichen. Verschlechterungen sind verboten, Wiederherstellungsmaßnahmen verpflichtend. (ak)