So wird Wissenswertes über Kultur am Ammersee zeitgemäß vermittelt

In Dießen kann Geschichte und Kultur digital entdeckt werden. Dafür gibt es eine History-App. Zudem machen dort "Kultainer" Station, in dem Jugendliche Kunst schaffen.

Der Landsberger Kulturverein dieKunstBauStelle startet mit dem Kultur-Referat der Marktgemeinde Dießen die redaktionelle Bearbeitung für die History-App des Landkreises. Aber das ist nicht alles, denn mobile Kultainer animieren zu weiteren kulturellen Aktivitäten.

„Wo sind wir denn hier eigentlich? Echt, am Dampfersteg gab’s Flößer? Warum steht der ‘Mann mit dem goldenen Fisch’ so hoch? Sah das Münster schon immer so aus? Welche Künstler waren damals und sind heute in Dießen tätig?“. Die „DiessenHistoryApp“ erlaubt es, mit einer innovativen und ausgezeichneten Webanwendung – einer App – Geschichte und Kultur digital und unterhaltsam zu erkunden und zu entdecken.

Wolfgang Hauck und Michael Lutzeier sind die Initiatoren

Wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert, werden die Initiatoren Wolfgang Hauck und Michael Lutzeier das Projekt auf den Weg bringen, um Geschichte und Kultur der Marktgemeinde digital aufzubereiten und erlebbar zu machen.

Dazu gibt es eine neue kulturelle Keimzelle. Seit 2. Juli stehen am Südende des Ammersees (Parkplatz an der Jahnstraße, Skaterplatz) vier Kultainer, die Kultur und Container verbinden. Mobile Produktionsstudios, Video und Redaktion laden zum Mitwirken und Mitgestalten ein. „Dort werden professionelle Podcasts, Interviews, Bild- und Textbeiträge zu zahlreichen Point-of-Interests (POI’s) entstehen, welche dann mit der LandsbergHistoryApp auf dem eigenen Smartphone hör- und sichtbar werden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Auf diese Weise entstehe ein informatives und unterhaltsames Format als Erweiterung zu den bereits bestehenden Medien-Angeboten in Dießen.

Miriam Anton lädt Jugendliche zum Workshop ein

Jeder soll bis Ende des Jahres die Möglichkeit haben, mittels sogenannter Kulturpfade den Ort und seine kulturelle Geschichte besser kennenzulernen. Im Rahmen der redaktionellen Tätigkeit in den Kultainern werde es im Laufe des Sommers auch zusätzliche Aktivitäten geben. Ein Urban-Gardening unter Anleitung von Miriam Anton ist bereits im Entstehen. Ein Recherche-Workshop mit Jugendlichen namens „Rum Stierln“ wird Dießen nach Dialekt, Geschichten und Geschichte erkunden. Das Theater die Stelzer bietet ein Jugendtheaterprojekt mit dem Titel „Uferlos“ im September für zwei Wochen an. Auch ein Freiluftkino ist in Planung.

Die Erstellung der „DiessenHistoryApp“ ist ein langfristig angelegtes Projekt. Förderer der Vorhabens sind die Marktgemeinde Dießen, das Bundesprogramm „Kultur macht stark“, der Fonds Soziokultur, der Kulturfonds Bayern, der Bezirk Oberbayern und weitere sechs Gemeinden sowie der Landkreis Landsberg. Kooperationspartner ist der Verein BerlinHistory. Die Ergebnisse der „DiessenHistoryApp“ werden nach und nach auf dem eigenen Smartphone sichtbar werden.

Auftakt und Eröffnung mit Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul ist am Samstag, 10. Juli, ab 12 Uhr am Parkplatz an der Jahnstraße 13 in Dießen zwischen Sportplatz und Strandhotel. Um 14 Uhr beginnt zudem am Parkplatz Jahnstraße die Kulturdemo des Vereins „Freie Kunstanstalt Dießen“. (ak)