Sondersitzung in Dießen wegen der Weide am Mühlbach

Am Montag gibt es in Dießen wegen eines Baums eine Extra-Sitzung des Gemeinderats. Es geht um einen malerischen Winkel in den Seeanlagen.

„Zwei Wächter in den Seeanlagen“: So betitelte die Dießener Malerin Annunciata Foresti die von ihr mehrfach gemalte Szenerie mit den Weiden an der Mühlbachmündung in den Dießener Seeanlagen. Der rechte größere Baum wurde bereits im Sommer wegen Pilzbefalls gefällt, jetzt droht der anderen Weide das gleiche Schicksal, allerdings aus anderem Grund: Sie ist, wie jetzt bekannt wurde, dem Bau der neuen Uferbefestigung im Weg.

In Dießen kommt es deswegen zu einem bislang wohl einzigartigen Vorgang: Um zu entscheiden, wie mit dem Baum verfahren werden soll, trifft sich der Gemeinderat am heutigen Montag um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zu einer Sondersitzung. Die Zeichen stehen eher auf einer Fällung der Weide, um die Baustelle nicht lahmzulegen. Es wird aber auch gefordert, die verantwortliche Planerin in Haftung zu nehmen, zumindest so weit, dass sie für die Pflanzung eines bereits stattlichen Ersatzbaums aufkommen soll. Denn es sei klar gewesen, dass der Gemeinderat den Baum erhalten wolle. Das habe die Planung nicht berücksichtigt, kritisiert etwa Gemeinderat Michael Hofmann (Bayernpartei).

Die Malerin Annunciata Foresti spricht von einer unsensiblen Planung

Dass deswegen nun auch der zweiten Weide die Kettensäge droht, findet auch Annunciata Foresti schade. Die beiden Weiden hätten eine besondere Raumsituation in den Seeanlagen geschaffen. Etliche Male habe sie in den vergangenen Jahren diese Szenerie gemalt. Zu sagen, „der Baum muss weg“ empfinde sie als „übergriffig“, sagt Foresti. Die Planung, die das verursacht habe, sei „unsensibel“.

