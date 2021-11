Ammersee

Utting: Aus dem Lagerschuppen wird doch kein Jugendraum

Der Lagerschuppen am Uttinger Bahnhof wird auch nicht vorübergehend ein Treff für junge Leute. Dass das so ist, liegt auch einigen bürokratischen Regularien.

Plus Uttings Jugend ist auf der Suche nach einer Bleibe, einen Jugendtreff gibt es nicht mehr. Der Lagerschuppen am Uttinger Bahnhof aber wird es auch nicht werden. Das sind die Gründe.

Von Dagmar Kübler

Viele Stimmen plädieren dafür, den Lagerschuppen am Uttinger Bahnhof als Haus für die Jugend zu nutzen. Noch ist nichts entschieden, doch die Jugend hat den Ort bereits für sich entdeckt, abends ordentlich die Bässe aufgedreht und damit den Ärger eines Anwohners in der Eduard-von-Thöny-Straße auf sich gezogen. Dem Antrag der GAL-Gemeinderäte, das Lagerhaus noch vor der vollständigen Sanierung und dem Bau des „Refugium“ als vorläufigen Jugendtreff zu nutzen, leistete diese Aktion keinen Vorschub. Letztlich scheiterte der Vorstoß jedoch an bürokratischen Regularien.

