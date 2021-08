Ammersee

17:05 Uhr

Viele Jungstörche in Raisting haben den Regen überlebt

Auch in diesem feuchten Sommer gab es bei den Störchen in Raisting (Foto Andechser Straße) sowie Fischen und Dießen viel Nachwuchs.

Plus Aktuell gibt es 22 Brutpaare in Raisting, drei in Dießen und eines in Fischen. Sie haben insgesamt 43 Jungtiere. So manches tierisches Unglück gab es in dieser Saison aber doch.

Von Petra Straub

Das Wetter war häufig schlecht in diesem Frühjahr und Sommer. Trotzdem haben in Raisting, Dießen und Umgebung zahlreiche Jungstörche die Starkregenfälle überlebt. 33 sind es in Raisting, sieben in Dießen und drei in Fischen. Das sind im Durchschnitt eineinhalb Junge pro Brutpaar. Mit diesem Ergebnis ist Wolfgang Bechtel, der Weißstorchbeauftragte der Regionalgruppe Weilheim-Garmisch des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), sehr zufrieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen