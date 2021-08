Ammersee

vor 23 Min.

Wann bekommt die Carl-Orff-Schule in Dießen die Lüfter?

Noch ist keine Entscheidung getroffen, mit welcher Art von Lüftung an der Grundschule in Dießen die Kinder vor dem Corona-Virus geschützt werden sollen.

Plus Welche Lüftungsanlagen zum Schutz vor dem Corona-Virus in der Dießener Carl-Orff-Schule eingesetzt werden können, sollen Fachleute klären. Bürgermeisterin Sandra Perzul kündigt weitere Infos an.

Von Gerald Modlinger

Lüftungsgeräte statt Luftfilter – so lautete die Marschroute, die der Dießener Gemeinderat in seiner Sitzung vor den Sommerferien mit Blick auf die Carl-Orff-Schule (Grundschule) vorgegeben hatte. Im Ferienausschuss berichtete Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) jetzt, was seitdem geschehen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen