Wohin mit dem Polizeiboot am Ammersee? Die Suche geht weiter

Plus Für das Polizeiboot auf dem Ammersee wird weiter eine Bleibe gesucht. Der zuletzt favorisierte Platz vor dem Freizeitgelände in Utting wird jetzt infrage gestellt.

Solange nicht alle technischen und örtlichen Alternativen für einen Standort für das Polizeiboot auf dem Ammersee geprüft sind, will der Uttinger Gemeinderat einem möglichen Bau am Freizeitgelände nicht zustimmen. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung im Gremium, nachdem die GAL Utting einen entsprechenden Antrag eingebracht hatte.