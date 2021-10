Nach vier Siegen in Folge muss sich der SV Raisting gegen Neuried mit einem Punkt begnügen. Für die Tabellenspitze reicht das nicht

Der SV Raisting bleibt ungeschlagen. Das ist die gute Nachricht nach dem Heimspiel gegen den TSV Neuried. Zum fünften Sieg in Folge gegen den Tabellensiebten reichte es aber nicht. Der SVR musste sich mit einem 1:1-Unentschieden begnügen, wodurch auch die Chance verstrich, die Tabellenführung zu übernehmen.

„Schade, aufgrund des Chancenplus hätten wir uns den Dreier verdient gehabt“, trauerte SVR-Spielertrainer Hannes Franz dem durchaus möglichen Sieg nach. Die fehlende Effektivität vor dem gegnerischen Kasten war das eine Problem, das andere betraf die Standards der Neurieder. „Die haben wir nicht gut verteidigt“, monierte Franz, nachdem seine Truppe erstmals in dieser Saison bei Ecken und Freistößen des Gegners richtig Probleme hatte. „Neuried ist aber auch ein starker Gegner“, ergänzte der SVR-Spielertrainer, der mit der Vorstellung seiner Spieler durchaus einverstanden war. „Unterm Strich war es eine deutliche Steigerung gegenüber den letzten Spielen“, resümierte Franz, der zusammen mit Victor Neveling die neue Innenverteidigung bildete, da Hermann Sigl für ein Jahr beruflich nach Berlin gegangen ist.

Die Raistinger begannen schwungvoll. Timmy Greif (5.), der zusammen mit Denis Grgic stürmte, vergab gleich eine gute Möglichkeit. Kurz danach kombinierten sich die Hausherren über das ganze Feld, bis Andreas Heichele uneigennützig auf Sebastian Baur (18.) ablegte, der keine Mühe hatte, zum 1:0 einzuschieben. „Das war überragend gemacht,“, lobte Franz sein spielfreudiges Team. Mitte der ersten Hälfte verzeichnete Neuried durch einen Kopfball von Alex Greisel (25.) die erste Torgelegenheit. Die zweite nutzten die Gäste zum Ausgleich. Eine Freistoßflanke köpfte Thomas Meier (30.) zum 1:1 ein. Die Raistinger zeigten sich aber nicht geschockt. Sie wollten noch vor der Pause antworten, was auch fast klappte. Greif (37.) verzog nach einer Ecke aus 18 Metern nur knapp. Andreas Heichele (41.) schoss nach einem Fehler der Neurieder Abwehr knapp vorbei und Grgic (43.) köpfte über den Kasten.

Zu Beginn der zweiten Hälfte ging es hin und her. Die Gäste sorgten bei zwei Standards (49., 50.) für Gefahr. Auf der Gegenseite kam Greif (53.) einen Tick zu spät, und Riedl (55.), der sah, dass TSV-Keeper Konstantin Kühnle zu weit vor dem Kasten stand, traf mit einem Lupfer aus 35 Metern die Querlatte. Danach nahmen beide Teams den Fuß vom Gas. Erst in der Schlussphase nahm die Partie noch mal Fahrt auf. Ein TSV-Freistoß sorgte für Konfusion im Raistinger Strafraum, bis Grgic (78.) den Ball kurz vor der Linie aus der Gefahrenzone schlug. Gleich im Anschluss scheiterte Grgic (80.) mit einem Distanzschuss an Kühnle. Danach ließen die Gäste zwei Konterchancen durch Marius Pösl (82.) und Max Schwahn (88.) aus, sodass es letztlich beim Unentschieden blieb. (us)