Dießen

07.06.2021

An den neuen Parkautomaten in Dießen klingelt die Kasse

Seit einigen Wochen kostet das Parken am Ammersee in Dießen. Unser Foto zeigt Tagestourist Tobias Kast.

Plus An schönen Tagen klingelt es in den neuen Parkautomaten in der Marktgemeinde Dießen. Nicht jeder ohne Parkschein hinter der Windschutzscheibe ist ein Falschparker.

Von Daniel Weber

Die Parkplätze an den beiden Dießener Strandbädern in St. Alban und Riederau sind an Feiertagen und Wochenenden mit schönem Wetter gut gefüllt. Die Menschen zieht es scharenweise an den Ammersee. Beim Rundgang über die Parkplätze föllt auf, das nicht hinter jeder Windschutzscheibe ein Parkschein zu sehen ist, der an den neuen Parkautomaten zu finden ist. Das hat einen ganz einfachen Grund.

Themen folgen