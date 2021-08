Dießen: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Jede Menge Ärger kommt auf einen Autofahrer aus Augsburg zu. Der junge Mann rast mitten in der Nacht durch Dießen, bis ihn die Polizei stoppt.

Die Polizei Dießen hat in der Nacht auf Freitag einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Laut Pressebericht führte eine Streifenbesatzung gegen 0.30 Uhr in der Lachener Straße in Dießen Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei ging den Beamten ein Raser, der mit seinem Auto an

statt der erlaubten 50 innerorts mit 104 Stundenkilometern unterwegs war, ins Netz. Den 20 Jahre alten Augsburger erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro. Hinzu kommen zwei Punkten in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. (lt)

