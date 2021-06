Ein Dießener segelt an die Starboot-Weltspitze

Der Segler Kilian Weise aus Dießen wird in Kroatien Vize-Europameister. Er hofft auf eine weiterhin so erfolgreiche Saison. Sein Hobby hat er zum Beruf gemacht.

Kilian Weise Starboot-Segler des Diessner-Segel-Clubs wird Vize-Europameister in Kroatien und hofft auf eine weiterhin erfolgreiche Regattasaison.

„Lang war die Zwangspause durch Corona“ schildert Kilian Weise (26) , der nachdem Studium sein Hobby zum Beruf machte und nun auf der ganzen Welt Regatten segelt. Es gab über den Winter keine internationalen Regatten mehr und so konnte Weise nur sehr wenig und lokal trainieren. Doch im März fand die erste Regatta in den USA statt. Er segelte beim Bacardi Cup auf den 5. Platz. Die Saison startete gut. Es folgte ein relativ kleiner Auftakt mit der Star Sailors League in Riva, mit viertägigem Training.

Kilian Weise führt nach zwei Rennen das Feld an

Dann kam die Europäische Meisterschaft in Split. Alles lief nach Plan. Das deutsche Team Hubert Merkelbach und Kilian Weise übernahm souverän an den ersten zwei Tagen der Meisterschaft die Führung. Die Bedingungen bei der EM in Kroatien hätten kaum besser sein können. Sieben von sieben angesetzten Rennen konnten gesegelt werden. Mit Leichtwind aus nördlicher Richtung bis zur starken Seebrise war für Abwechslung gesorgt. 34 Teams aus 20 Nationen gingen an den Start. Bei perfektem Wind mit 12 bis 15 Knoten aus Südwest führten Merkelbach, Ex-Europameister und Präsident der Starboot-Klasse vom Bodensee, und Weise nach zwei Rennen am ersten Tag das Feld an. „Es waren sehr schöne Bedingungen am ersten Tag der European Championships. Ich hatte einen großartigen Regattatag mit Kilian Weise und hoffe auf mehr davon“, sagte Merkelbach. Bei ähnlichen Bedingungen verteidigte das deutsche Team am zweiten Tag seine Führung und verbuchte einen Sieg und einen sechsten Platz.

Die Leichtwindbedingungen am nächsten Tag beendeten den Siegeszug, nun bremsten sie im wahrsten Sinne des Wortes die leichten drehenden Winde aus Norden aus und sie fielen in der Wertung zurück.





Lesen Sie dazu auch

Die Italiener Enrico Chieffi, Starboot-Weltmeister von 1996 in Rio de Janeiro, und Fernando Colaninno übernahmen die Führung, womit ihnen der Gesamtsieg der EM bereits am vorletzten Tag der Meisterschaft nach sechs gesegelten Rennen sicher war. Sie mussten zum letzten Rennen nicht mehr antreten. Am Finaltag der European Championships stand somit in dem einzigen Rennen des Tages der Kampf um die Plätze zwei und drei im Vordergrund.

Dem enormen Druck hält der Dießener Segler stand

Es lastete ein enormer Druck auf dem Team, da zwischen dem zweiten und achten Platz die Punkte so nah zusammenstanden, sodass bei einem schlechten Rennen durchaus noch ein Platz in den hinteren Reihen herauskommen können. Tonci Stipanovic, der schon zweimal bei den olympischen Spielen teilgenommen hatte, saß den beiden sprichwörtlich im Nacken. Sie behielten aber die Nerven und konnten sich den zweiten Platz im letzten Rennen sichern. Als Sieger gingen der Argentinier Juan Kouyoumdijan mit Enrico Voltolini (ITA) daraus hervor. So sicherten sie sich nervenstark EM-Silber vor der US-Starboot-Legende Augie Diaz, Weltmeister von 2016, der mit dem Österreicher Christian Nehammer segelte.

Weltmeisterschaft im Rahmen der Kieler Woche

Nach der Europameisterschaft in Split steht für Kilian Weise als nächste große Regatta die österreichische Staatsmeisterschaft im Juni an und vom 4. bis 11. September die Weltmeisterschaft im Rahmen der Kieler Woche und unmittelbar davor, vom 31. August bis 3. September, die zweite U30-WM, ebenfalls in Kiel. (ak)