Dießen

18:06 Uhr

Fußball-EM: Hans Trieb und "Deutschland gegen Ungarn"

Plus Wenn am Mittwoch Deutschland gegen Ungarn spielt, werden bei Hans Trieb aus Dießen Erinnerungen an das „Wunder von Bern“ wach: 1954 wird Deutschland Weltmeister.

Von Margit Messelhäuser

Sofort, aus dem Kopf, kann Hans Trieb aus Dießen die Aufstellung der deutschen Mannschaft – positionsgetreu – aufzählen, die 1954 das „Fußballwunder von Bern“ schaffte und Weltmeister wurde. In diesem Finale war Trieb zwar nicht, aber er war in Basel beim Vorrundenspiel, und am Mittwoch steht wieder ein wichtiges Spiel für die DFB-Elf gegen Ungarn an. Hans Trieb ist da optimistisch.

