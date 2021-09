Dießen

vor 24 Min.

Kinderbetreuung: Wo gibt es in Dießen neue Plätze?

Plus Die Kinderbetreuungssituation in Dießen ist derzeit schwierig. Der Dießener Gemeinderat will nun wissen, wo und wir gebaut werden kann, um das Problem zu entschärfen.

Von Gerald Modlinger

Die Kinderbetreuungssituation in Dießen entwickelt sich dramatisch. Der Start ins neue Kindergartenjahr Anfang September gestaltete sich wegen fehlenden Personals holprig, eine Gruppe startete verspätet. Und der Blick in die Zukunft offenbart: Es werden weitere Betreuungsplätze benötigt, vor allem für Krippen- und Hortkinder. Ein Neubau muss her. Nun soll eine Studie klären, ob und inwieweit sich ein solcher in der Nähe der Schule verwirklichen ließe.

