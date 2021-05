Orgelmatinee im Dießener Marienmünster

Münsterorganist Stephan Ronkov lädt zur ersten Orgelmatinee des Jahres ins Dießener Marienmünster.

Am Sonntag, 13. Juni, lädt Münsterorganist Stephan Ronkov um 11.30 Uhr zur ersten Orgelmatinee des Jahres ins Dießener Marienmünster. Dabei knüpft er inhaltlich an seine Konzerte des vergangenen Jahres an.

Stephan Ronkov spielt bei der Matinee am 13. Juni die Orgel. Foto: Michaela Horn

Mit dem dritten Teil von Bachs großen Orgelwerken gibt es somit einen gebührenden Auftakt in die neue Saison. Zu hören sind unter anderem die berühmte c-Moll Passacaglia sowie die dorische Toccata und Fuge BWV 572.

Nur begrenzte Besucherzahl

Das Konzert findet unter Beibehaltung der aktuellen Hygieneregeln und noch mit beschränkter Besucherzahl statt. Wie gewohnt sind Karten im Internet unter www.muensterkonzerte-diessen.de oder telefonisch unter 08807-3229749 zu reservieren. (ak)

Lesen Sie dazu auch: