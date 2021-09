Glosse: An der Angel

Geschmack aus der Heimat für Flugpassagiere

Ein echter Klassiker der bayerischen Brotzeit: Der Obazte. Er lässt sich am besten mit Brot oder Breze genießen.

Plus Über das neue Food-Programm der Lufthansa macht sich der Fritz alias AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter so seine Gedanken.

Von Sibylle Reiter

Das neue Food-Programm der Lufthansa heißt „Tasting Heimat“. Was bedeutet: „Den Geschmack der Heimat beim Essen erleben – für das Gefühl von Zuhause an Bord“. Will heißen, dass Deutsche, die im Ausland waren und auf dem Rückweg nach Deutschland sind, schon beim Essen über den Wolken Vorfreude auf die Heimat spüren sollen.

