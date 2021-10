Koalitionsverhandlungen: So viel Ampel wie noch nie

Plus So viel wie in diesen Wochen wurde über die Lichtzeichenanlage, gewöhnlich Ampel genannt, noch nie gesprochen, findet der Fritz alias Sibylle Reiter.

Noch nie war so viel von Ampeln die Rede wie in den vergangenen Wochen. Verkehrsampeln zeigen uns, wann wir stehen bleiben, fahren oder gehen dürfen. Bei Fußgänger- und Fahrradampeln finden wir im roten oder grünen Lichtkreis noch zusätzlich ein gehendes oder stehendes Männchen, ein bezopftes Mädchen oder ein Fahrrad. In Berlin gibt es die kultigen Ampel-Männchen aus DDR-Zeiten auch als Weingummi-Nascherei, Schokolade und Nudel, als Schlüsselanhänger oder auf dem T-Shirt – beliebte Mitbringsel von Ausflügen in die Hauptstadt, wo es grad um die politische Ampel geht: SPD, Grüne und FDP verhandeln über eine Ampel-Koalition. Ganz neue Wörter prägen die Nachrichten: Ampel-Sondierer, Ampel-Verhandler, Ampel-Gespräche, Ampel-Parteien …

