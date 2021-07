Woran erkennt man den "typisch deutschen" Touristen?

Plus Sibylle Reiter alias Fritz macht sich Gedanken über den "typisch deutschen" Touristen und vor allem darüber, wie man diesen erkennen kann.

Der Fritz war im Urlaub, im Süden. Dabei ist ihm aufgefallen, dass der deutsche Mann im Sommer halblange Hosen trägt und seine Füße stecken in hochgezogenen Socken und Trekkingsandalen mit Klettverschluss. Sorry, lieber Leser, das gilt nicht für Sie! Aber fragen Sie mal im Ausland, woran deutsche Touristen zu erkennen sind, dann bekommen Sie diese Antwort.