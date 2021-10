Herrsching

vor 38 Min.

Herrsching: Vom dreifachen Nutzen der Landwirtschaft

Plus Auf dem Gelände des Hauses der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching gibt es 20 neue Informationstafeln. Sie informieren über die Erzeugung von Lebensmitteln und Energie und die Pflege der Kulturlandschaft.

Von Michèle Kirner

„Bildung und Begegnung am Ammersee ist das Motto vom Haus der bayerischen Landwirtschaft“, betonte Hausdirektor Gunther Strobl am Freitag. „Gemeinsam Wege gehen“ wiederum ist der Leitgedanke vom neu eröffneten Weg der Landwirtschaft, der zwischen der Bildungsstätte und dem Ammersee auf 20 Informationstafeln über die Landwirtschaft informiert. Statt übereinander zu reden, sollen Verbraucher und Landwirte miteinander reden, so das erklärte Ziel des von Leader geförderten 12.000-Euro-Projekts. Die Tafeln bieten dabei etliche neue Erkenntnisse über die bayerische Landwirtschaft.

