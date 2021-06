Verkehr: Ab Juli gibt es in Herrsching eine Großbaustelle

In der Mühlfelder Straße in Herrsching wird in den nächsten Monaten gebaut: Was gemacht wird, und was das für Autofahrer bedeutet.

Wegen der Erneuerung der Ortsdurchfahrt (Mühlfelder Straße) wird es in Herrsching in der zweiten Jahreshälfte zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Bauarbeiten werden im Juli beginnen. Sie betreffen nicht nur die Fahrbahn, sondern auch den Abwasserkanal, die Trinkwasserleitung, die Gehwege und die Beleuchtung, informieren die zuständigen Behörden und Ver- und Entsorgungsbetriebe.

Die Baustelle in der Mühlfelder Straße zwischen dem Kreisverkehr am südlichen Ortsende und der Seestraße wird Anfang Juli eingerichtet und sich dann in den folgenden Monaten bis voraussichtlich November auf einer Länge von etwas über einem Kilometer erstrecken. Je nach Bauabschnitt werden in dieser Zeit auch Vollsperrungen und Umleitungen erforderlich sein.

Auch Fahrradschutzstreifen werden in Herrsching errichtet

Wegen des Neubaus des Abwasserkanals wird eine Vollsperrung nötig werden. Diesen Umstand nutzt das Staatliche Bauamt, um die Fahrbahn der Staatsstraße zu erneuern und einen Fahrradschutzstreifen, ein Thema, das auch in Dießen diskutiert, aber bislang nicht umgesetzt wurde, anzulegen. Der innerörtliche Verkehr wird vor Ort umgeleitet, der Durchgangsverkehr wird großräumig an Herrsching vorbeigeführt. Wer aus Richtung Weilheim in Richtung A 96 fahren will, könnte dann möglicherweise den Weg über das Westufer wählen. Eine andere Möglichkeit ist, über Andechs auszuweichen und über den Schmidschneiderweg wieder hinunter nach Herrsching zu fahren. Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme werden mit rund 2,8 Millionen Euro angegeben.

Es wird vier Phasen der Baustelle geben, zunächst mit einer halbseitigen Sperrung zwischen Summerstraße und Panoramastraße, dann im zweiten Abschnitt auch mit einer Vollsperrung zwischen Kreisverkehr im Süden und der Panoramastraße. In dieser Zeit wird östlich der Mühlfelder Straße eine provisorische Straße eingerichtet. Im dritten Abschnitt bleibt zwischen Ländtbogen und Seestraße eine halbseitige Sperrung bestehen, bis dann im Rahmen einer halbseitigen Sperrung der kurze Streckenabschnitt am Parkplatz am Ländtbogen noch fertiggestellt wird. (ak)

