Beim Badeausflug besonders auf die Kinder achten

Plus Mit dem Ferienbeginn füllen sich die Badeanstalten. Nach dem Lockdown mit geschlossenen Schwimmbädern muss auf Kinder besonders geachtet werden, denkt AK-Redakteurin Petra Straub.

Es herrscht ein buntes Treiben an den Badeseen und in den Schwimmbecken der Freibäder. Viele nutzen die Gelegenheit, sich im kühlen Wasser zu erfrischen. Kinder tauchen mit Schwimmbrillen, Schwimmflügeln und aufblasbaren Einhörnern kreischend ins Wasser ein und genießen da Planschen mit allen Sinnen. Doch in diesem Jahr ist Vorsicht geboten beim Badeausflug. Denn ungetrübter Badespaß setzt voraus, gut schwimmen zu können.

