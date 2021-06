Dießener Kunstanstalt: Vom Erbe zum Geschenk

Plus Trotz erster Unstimmigkeiten sollte die Idee eines Kultur- und Sozialprojekts in den Huber-Häusern in Dießen eine Chance bekommen, meint Gerald Modlinger.

Schnell kann manchmal die Stimmung kippen. Der Verein „Freie Kunstanstalt“ sammelte zunächst viele Sympathien für seine Ideen für die Huber-Häuser in der Johannisstraße. Die ruinöse Liegenschaft ist kein so leichtes Erbe, das dem Markt Dießen zugefallen ist, und weil die Gemeinde viele andere Aufgaben hat, fanden es manche allein deswegen schon reizvoll, eine private Initiative für ein Kultur- und Sozialprojekt loslegen zu lassen, weil sich die Gemeinde erst einmal nicht mit den Huber-Häusern belasten müsste.

