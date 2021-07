Eine Naturkatastrophe kann jeden von uns treffen

Plus Dass uneigennützige Hilfe im Katastrophenfall von jedem geleistet werden kann und soll, davon ist AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom überzeugt.

Es tut gut, zu wissen, dass im Fall des Falles schnell und unkompliziert Hilfe geleistet wird. Wenn diese Hilfe dann auch noch von Menschen geleistet wird, denen man nie zuvor im Leben begegnet ist, macht das Hoffnung und zeigt, dass im Notfall der Zusammenhalt vor dem viel beschimpften Egoismus unserer Zeit kommt.