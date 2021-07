Wir wissen doch, was in Sachen Klimaschutz zu tun wäre

Plus Ammersee Kurier-Mitarbeiterin Sibylle Reiter ist sich angesichts der dramatischen Bilder aus den Überschwemmungsgebieten sicher, dass jeder einzelne seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann und muss.

Politikerinnen und Politiker fahren gerade wieder in Überschwemmungsgebiete, zeigen sich betroffen, trösten, versprechen schnelle Hilfe, loben Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt. Alles richtig, aber wir wissen doch, was wirklich zu tun wäre. Spätestens seit Gründung der Grünen und der ÖDP vor 40 Jahren ist der Klimawandel Thema. Und mindestens seit der Zeit gibt es Initiativen gegen die Begradigung von Flüssen und Bächen, für den Erhalt der Wälder als Wasserspeicher, für weniger Bodenversiegelung.