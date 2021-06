Landkreis Landsberg

Teures Holz sorgt auch am Ammersee für Frust

Thomas Geiger ist Sägewerksbesitzer in Dießen seit rund 35 Jahren. Eine Preisexplosion beim Rohstoff Holz, wie es sie derzeit gibt, hat er noch nie erlebt. Und er glaubt, dass sich an der Situation mittelfristig nichts ändern wird.

Plus Der Rohstoff Holz erlebt seit Monaten eine extreme Verteuerung. Wie holzverarbeitende Betriebe diese Entwicklung einschätzen und welche Zukunftssorgen sie umtreiben.

Von Frauke Vangierdegom und Petra Straub

Wer derzeit mit Holz bauen möchte, dem dürfte spätestens beim Einkauf des nötigen Materials aufgefallen sein: Der Holzpreis ist innerhalb von nur einem Jahr sprunghaft angestiegen. In manchen Pressemitteilungen der Holzbranche ist gar von einer Verteuerung des Rohstoffs um über 400 Prozent die Rede. Aber auch andere Rohstoffe verteuerten sich beträchtlich, wie aus einer von Block-Builders.de veröffentlichten Studie hervorgeht. Der Ammersee Kurier hat sich in holzverarbeitenden Betrieben in der Region umgehört.

