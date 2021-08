Marcel Schrötter fährt auf Platz zehn

Nächster Weltmeisterschaftslauf am Wochenende

Motorradprofi Marcel Schrötter musste am Sonntag auf dem Red-Bull-Ring in Österreich alles geben, beim Rennen in der Moto2-Weltmeisterschaft. Der Kurs ist aus seiner Sicht einmalig unter den Strecken im Rennkalender.

Für den Pflugdorfer, der am Ende schließlich Platz zehn belegte, sei es mühsam gewesen, schneller zu fahren, um an den anderen Motorradpiloten dranzubleiben und attackieren zu können, sagt er nach dem Rennen.

„Es war nicht so, dass wir ein Problem gehabt hätten. Es war einfach so, dass ich die meiste Zeit damit zu tun hatte, sauber zu fahren. An ein, zwei Stellen der Strecke musste ich auf der Bremse mehr riskieren, um wieder aufzuholen oder eine Lücke zu schließen.

Über 25 Runden war das eine gewaltige Aufgabe.“ Deswegen hätten sich auch kleinere Fahrfehler eingeschlichen, resümiert Schrötter. Er beklagt, dass er zwischenzeitlich das Gefühl gehabt habe, dass es „einfach nicht vorwärts“ ging, selbst in Situationen, als er dachte, eigentlich schneller als die vor ihm platzierten Fahrer unterwegs zu sein.

Am nächsten Wochenende findet noch ein Weltmeisterschaftslauf in Österreich statt.

Als Saisonziel gibt Marcel Schrötter jetzt, zum Start der zweiten Saisonhälfte, einen Rang unter den ersten fünf aus. (ak)