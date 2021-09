Bei einem Brand in Pähl werden drei Personen verletzt

Am späten Freitagabend brennt ein Nebengebäude bei einem Mehrfamilienhaus in Pähl. Das Feuer versperrt den Fluchtweg. Die Evakuierung gestaltet sich schwierig.

Beim Brand eines Nebengebäudes von einem Mehrfamilienhaus in Pähl sind am späten Freitagabend drei Personen verletzt worden. Außerdem entstand ein Sachschaden, der im sechsstelligen Euro-Bereich liegt, meldete das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd am Samstag.

Um kurz vor 23.30 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle per Notruf über einen Brand in der Straße „Am Schloßpark“ in Pähl alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehren Pähl, Wielenbach und Weilheim stand der als Holzschuppen genutzte Anbau einer Doppelgarage in Vollbrand. Den Feuerwehren gelang es gerade noch rechtzeitig, ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude zu verhindern, berichtet die Polizei weiter.

Zur Brandzeit halten sich 13 Personen im Haus auf

Die Doppelgarage samt Holzschuppen konnte nicht mehr gerettet werden, sie brannte vollständig nieder. Auch der Eingangsbereich des Hauptgebäudes wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Da der Fluchtweg aus dem Haus durch den Brand versperrt war, gestaltete sich die Evakuierung der zur Brandzeit anwesenden 13 Personen teilweise schwierig.

Zwei Bewohner seilen sich ab

Der Bewohner einer Dachgeschosswohnung konnte erst nach Einschlagen eines Dachfensters gerettet werden. Er erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Zwei weitere Bewohner seilten sich bei der Flucht aus einem oberen Stockwerk ab und erlitten hierbei Verletzungen an den Händen. Sie wurden ambulant behandelt.

Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim übernahm noch in der Nacht die ersten Ermittlungen am Brandort. Am Samstagvormittag wurde der Brandort durch speziell geschulte Ermittler der Spurensicherung in Augenschein genommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. (ak)

Lesen Sie dazu auch