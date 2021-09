Polling

17:08 Uhr

„Stoa 169“: Ein monumentales Kunstwerk in Polling

Plus Das von über 150 Künstlern aus 60 Ländern geschaffene Kunstprojekt unter der Federführung von Bernd Zimmer in Polling ist jetzt offiziell eröffnet. Doch nicht alle sind begeistert.

Von Alfred Schubert

„Ich bin begeistert“, so eine Besucherin der „Stoa 169“, die mit ihrem E-Bike aus Fürstenfeldbruck gekommen war. Gerade in dem Moment, in dem die nicht öffentliche Eröffnungsfeier stattfand, war sie angekommen und nutzte die Gelegenheit, sich unter die geladenen Gäste zu mischen. Sie wusste schon von dem Kunstwerk und seiner Umstrittenheit, und wollte es daher selbst sehen.

